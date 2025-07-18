Алексей Текслер в Магнитогорске осмотрел новую школу с двумя бассейнами

Подобных учебных заведений в нашей области еще не было

В Магнитогорске вот-вот распахнет свои двери крупнейшая школа города № 54. Ее построили в 147-м микрорайоне города на улице Зеленый Лог. Сегодня здесь побывал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Школа построена в рамках государственной программы «Развитие образования» на основе концессионного соглашения между министерством образования и науки Челябинской области и дочерней структурой ВЭБ. Генеральным подрядчиком выступает «Трест Магнитострой».

«Эта школа произвела впечатление еще на стадии технического задания. Похожие школы есть в других регионах, но у нас такой еще не было», — заметил Алексей Текслер в разговоре с родителями будущих учеников.

Экскурсию по учебному заведению его директор Елена Руденко начала со спортивного ядра. В школе два просторных спортивных зала и бассейн из двух ванн — полноразмерной и детской.

Во дворе — большое футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, площадки для баскетбола и волейбола, универсальные спортплощадки, прогулочные зоны, игровые площадки для младших школьников и здание для хранения лыж.

Алексей Текслер поручил проводить на этих объектах соревнования районного масштаба, а также организовать на базе школы спортивные занятия для всех детей квартала. Губернатор подчеркнул, что спортивная инфраструктура школы должна работать постоянно, а не только во время школьных уроков. При этом нужно обеспечить полную безопасность объектов.

Здание рассчитано на 1224 учащихся. В обособленном блоке размещена начальная школа на 480 мест: здесь будет 20 учебных классов и 6 специализированных кабинетов. Для основной и старшей школы (744 места) предусмотрено 40 учебных классов.

В школе оборудованы специализированные кабинеты естественно-научного цикла с современными лабораториями для практических занятий по физике, химии и биологии. Есть кабинеты робототехники, трудового обучения. Для развития творчества созданы театральная студия, кабинет хореографии, студия звукозаписи, телестудия, пресс-центр, музей, центр детских инициатив. Также имеются кабинеты психолога, логопеда и игровые комнаты.

В кабинете труда Алексей Текслер рассказал, как посоветовал в одной из школ научить детей лепить пельмени.

«Мне потом передали, что детям это так зашло, что они даже дома стали заставлять родителей. Сегодня многие дети даже не знают, что пельмени можно делать своими руками. Все покупается в упаковке», — заметил Алексей Текслер.

В кабинете физики губернатор поручил ориентировать школьников на программу «Профессионалитет» и местные вузы, тем более что уже достигнута договоренность с президентом России о строительстве своего магнитогорского кампуса.

«Магнитогорские дети должны получать в школе качественное образование по техническим наукам. И конечно, хотелось бы, чтобы ребята, которые в таких образовательных пространствах обучались, были ориентированы оставаться в Магнитогорске и учиться здесь», — подчеркнул глава региона.

В школе также имеется столовая на 550 мест с пищеблоком, блок медицинского обслуживания, отдельные гардеробы для каждой ступени обучения. Доступную среду обеспечивают пандусы и подъемники, специализированные санузлы и душевые, а также лифты. Доступ на территорию организован через контрольно-пропускной пункт с пропускной системой. Есть парковка для автомобилей.

«Я очень рад, что такая школа у нас в Челябинской области появилась. Мы будем дальше свои планы строить, в том числе основываясь на опыте строительства этой школы», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, строительство школы началось в феврале 2023 года. Месяц назад было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас ведутся заключительные работы: клининг помещений, расстановка мебели и оборудования.

Текст: Тогжан Мусабаева, Ирина Голлай