Алексей Текслер в День защитника Отечества возложил цветы к Вечному огню

Особую благодарность губернатор выразил бойцам, сражающимся за Родину прямо сейчас

В Челябинске 23 февраля прошла традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню. Букеты и венки на аллею Славы принесли губернатор Алексей Текслер, председатель ЗСО Александр Лазарев, сенаторы и руководители органов исполнительной власти Челябинской области, военных и правоохранительных структур, ветеранских и общественных организаций региона.



«Хочу поздравить всех южноуральцев с Днем защитника Отечества. Этот праздник всегда был особым, сегодня он стал по-настоящему всенародным. По всей территории страны проходят митинги в поддержку нашей армии, наших воинов. У нас, в Челябинской области, в каждом городе отмечают День защитника Отечества. Я хочу поздравить всех, праздник сегодня у каждого. Особые слова благодарности нашим ребятам, нашим воинам, которые защищают Родину и приближают ее к Победе. Мы гордимся нашими ребятами, чтим память погибших бойцов. Всех с праздником, с Днем защитника Отечества!» — обратился к жителям Челябинской области Алексей Текслер.

Также на торжественном митинге у мемориала «Солдатам Правопорядка» выступил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

«Сегодня мы собрались, чтобы чествовать память погибших сотрудников правопорядка, которые сложили головы, защищая Отечество. Каждый день полицейские выполняют сложные задачи по обеспечению безопасности нашей Родины. Мы должны предпринять все необходимы меры, объединиться, чтобы на должном уровне выполнить задачи, которые перед нами ставят президент и российский народ, и мы обязательно это сделаем», - заверил собравшихся генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Церемония возложения венков к Вечному огню в России проходит по регламенту, утвержденному указом президента РФ. Традиционно букеты составляются из гвоздик — цветов, считающихся символом мужества.