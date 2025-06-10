Алексей Текслер в честь профессионального праздника наградил работников соцзащиты

Региональные премии получили 48 специалистов

В честь Дня социального работника, который отмечается 8 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил региональные награды 48 работникам соцзащиты. Отдельно глава региона поблагодарил специалистов за оказание помощи южноуральцам, которые нуждаются в особой поддержке, сообщают в пресс-службе правительства области.

«Внимание и забота социальных работников обращены к большинству жителей Челябинской области, при вашей поддержке реализуются многие социальные инициативы. Благодарю вас за большую работу и отчетливо понимаю, какая большая нагрузка и ответственность ложится на каждого из вас», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор оценил работу по созданию комплексной программы социальной, медицинской и психологической помощи участникам спецоперации и их семьям. По его словам, инфраструктура была выстроена в сжатые сроки. На прошедшем обращении к депутатам Заксобрания Алексей Текслер подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

На сегодняшний день работники соцзащиты ведут работу по оказанию помощи ветеранам, семьям с детьми. Для жителей Челябинской области действует система соцконтрактов, стратегическая программа «Дети в семье» проекта «Вызов». В работу по предоставлению соцуслуг включены и социально ориентированные НКО.