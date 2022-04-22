Алексей Текслер увеличит гранты на проекты сельской молодежи

Губернатор распорядился поднять суммы во время работы на Форуме сельских инициатив Южного Урала

Губернатор Алексей Текслер принял участие в работе Форума сельских инициатив Южного Урала. Активисты Российского союза сельской молодежи (РССМ) представили главе региона самые яркие проекты, реализуемые за счет грантов на периферии Челябинской области, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как пояснил руководитель реготделения РССМ Владислав Уланов, Форум — финальное мероприятие проекта «Центр развития сельской молодежи Челябинской области» и конкурса «Сельская молодежь — будущее Южного Урала», реализованных на средства грантов губернатора Челябинской области и президента РФ. В 2021 году конкурс выиграли 11 инициативных групп из разных территорий Южного Урала, все проекты находятся сейчас в стадии реализации.

Авторы нескольких самых ярких инициатив рассказали о них губернатору. Так, учитель младших классов Екатерина Колчина из Чебаркульского района сейчас занята программой «Чистый пруд» в своем селе Филимоновском. Глава села Меседа Катав-Ивановского района Дмитрий Разин благоустраивает туристическую тропу до соседней Петропавловки. Людмила Дудченко и Виктор Томилов из Красногорского открыли для детей соседнего поселка Ключи мультипликационную студию и шахматный клуб. У каждого из активистов РССМ нашлись какие-то просьбы к Алексею Текслеру. Екатерина Колчина попросила обязать глав муниципалитетов помогать проектам Союза молодежи не только морально. Дмитрий Разин посетовал на низкую зарплату сельских чиновников и предложил организовать для них отдельный конкурс с материальным вознаграждением. Было предложено в рамках проекта губернаторских грантов ввести отдельную номинацию для селян, так как многие из них даже не пытаются начать свои проекты из-за неуверенности в себе. Большинство инициатив глава региона одобрил.

«Чем активнее у нас борются за гранты, тем больше наших ребят идут потом выше и выигрывают уже президентские гранты. Прямо сейчас поручаю проработать вопрос увеличения числа наших грантов и роста их потолка. Создание инфраструктуры для туристического сектора — такой, как в Меседе, — очень важно: без инфраструктуры люди не смогут увидеть красоты нашей земли. После дороги к Черной скале на Таганае дорога в Катав-Ивановском районе следующая на очереди. Вообще работа в целом, создание в селе условий для комфортной жизни — это наша очень важная задача. Я говорю и о программах газификации и догазификации, и о ремонте ДК, и о старте проектов „Земский работник культуры“ и „Земский тренер“», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что проекты РССМ дают новое дыхание селам Челябинской области, и пообещал внимательно следить за их реализацией и помогать молодым креативщикам.