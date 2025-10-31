Алексей Текслер: «Уральский университет физкультуры — кузница легендарных чемпионов»

Уже пять десятилетий подряд вуз выпускает высококлассных специалистов

Сегодня, 31 октября, Уральскому государственному университету физической культуры исполняется 55 лет. Все это время вуз динамично развивался и сегодня является настоящим флагманом спортивного образования в Челябинской области, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«УралГУФК — это кузница легендарных чемпионов и крепкая научная школа, которая на протяжении десятилетий выпускает высококлассных специалистов на всех образовательных уровнях — от среднего профессионального до послевузовского»,— отметил глава региона.

Сегодня Челябинская область имеет статус одного из самых спортивных регионов страны, и во многом эта репутация сформирована благодаря вузу, подчеркнул Алексей Текслер.

Он поблагодарил преподавателей за вклад в студентов, а ветеранов вуза — за его развитие и крепкий фундамент спортивного образования на Южном Урале.

Из Уральского университета физкультуры в разные годы выпустились 15 олимпийских чемпионов, в том числе четыре — двукратные. Это Сергей Макаров, Сергей Стариков, Евгений Давыдов, Сергей Мыльников и многие другие. Среди выпускников вуза — чемпионы мира, призеры чемпионатов мира, призеры Паралимпийских игр. И даже обладатели кубка Стэнли — высшей награды плей-офф Национальной хоккейной лиги.

