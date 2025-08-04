Алексей Текслер: «Укомплектованность медицинскими кадрами в Челябинской области превысила 90%»

О том, как регион решает кадровый вопрос в медицине, южноуральский губернатор рассказал президенту России лично

Челябинская область системно работает над кадровым обеспечением в сфере здравоохранения, и постоянное внимание к этому вопросу позволило обеспечить положительную динамику в отрасли. Так, укомплектованность врачами в регионе превышает 92%, средним медперсоналом — 90%.

О ключевых вопросах региональной медицины губернатор Алексей Текслер рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в Магнитогорске. В ходе беседы глава региона отметил, в частности, что на постепенное сокращение дефицита кадров направлены программы поддержки сельских медиков, а также программы целевого обучения.

«Мы понимаем, что любая реконструкция или новое строительство, то, чем мы активно занимаемся в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения, — ничто не будет иметь успеха без кадров», — неоднократно подчеркивал глава региона.

Как уточнил для Первого областного информагентства замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин, с 2012 года — более 1000 врачей и 300 фельдшеров получили выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Напомню, областная выплата для врачей составляет 1 миллион рублей и 1,5 миллиона — для труднодоступных территорий, для среднего медицинского персонала — это полмиллиона рублей и 750 тысяч соответственно. Кроме того, на протяжении уже нескольких лет в муниципалитетах нашей области реализуются свои меры привлечения медицинского персонала. Допустим, город Пласт платит дополнительно 1 миллион врачу и полмиллиона — среднему медицинскому работнику. Города Миасс, Златоуст — 2 миллиона для врачей и соответствующие выплаты медсестрам. Отрадно, что включились в эту „гонку“ и наши сельские территории, например, Октябрьский муниципальный округ платит вновь прибывающим врачам по полмиллиона рублей», — рассказал Евгений Ванин.

Кроме того, по инициативе Алексея Текслера за счет средств областного бюджета в медорганизациях региона формируется свой «пул жилья» — для предоставления переезжающим в малые населенные пункты специалистам, причем как из области, так и из других регионов.

Еще одна мера по укреплению кадрового потенциала южноуральской медицины — целевой набор.

«С 2018 года мы — Минздрав Челябинской области — являемся заказчиками целевого набора и ведем подготовку специалистов целевым образом как на уровне специалитета, так и на уровне ординатуры. С прошлого года уже семь подведомственных медицинских образовательных организаций среднего звена также готовят специалистов для системы здравоохранения нашей области целевым способом», — рассказал Евгений Ванин.

Он отметил, что в текущем году 150 узких специалистов-ординаторов распределены в медицинские организации, подведомственные Минздраву.

Кроме того, в рамках повышения укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов, особенно в труднодоступных территориях, Челябинская область два года подряд мы реализует проект обучения на младшую медицинскую сестру.

«Это помощник фельдшера, то есть это связующее звено между малым населенным пунктом и центральной районной больницей. Возможность переобучения получили у нас бывшие работники сельского хозяйства, торговли, почтальоны, даже педагоги — 53 человека у нас уже успешно работают в ФАПах. В этом году опыт будет продолжен», — добавил замминистра.

Кроме того, в этом году отработан пилотный проект повышения квалификации фельдшеров:

«„Пилотом“ у нас стал Еткульский район, где действующие фельдшеры получили навыки лор-специалистов и офтальмологов. Таким образом, мы расширяем функции средних медицинских работников с точки зрения увеличения доступности медицинской помощи населению. Ведь зачастую для того, чтобы измерить остроту зрения или вынуть серную пробку, не обязательно идти к узкому специалисту. Это может сделать и фельдшер в ФАПе».