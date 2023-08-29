Алексей Текслер учредил премию для молодых специалистов соцзащиты

Награду вручат за авторские программы помощи семьям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о новой премии в области социальной защиты населения. Молодые специалисты до 35 лет могут получить выплату в 240 тысяч рублей за разработку авторской программы помощи семьям с детьми. Ежегодно такие премии будут получать 10 человек, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Принять участие в отборе кандидатов на премию можно уже с 1 до 29 сентября 2023 года, для этого нужно подать заявку в министерство социальных отношений Челябинской области. Номинантов на премию выберут уже в 2023 году.

«Сегодня в целом государственная политика направлена на помощь и поддержку семей с детьми, улучшение демографической ситуации, этому много времени и внимания уделяет президент нашей страны Владимир Путин. Премия дает возможность поддержать талантливых сотрудников социальной защиты, внедряющих инновационные методы в работу с семьями с детьми, мотивировать специалистов на дальнейшее профессиональное развитие», — подчеркнул Алексей Текслер.

Претенденты, авторы новых методик, могут подать заявки в номинациях:

«В кругу семьи» — программа повышения эффективности работы учреждений по предоставлению социальных услуг и оказанию мер социальной поддержки детям и семьям;

«Право быть равным» — авторская программа для работы центров, которые предоставляют услуги для семей с детьми-инвалидами;

«Счастье в доме» — авторская программа поддержки жизненного потенциала детей и семей в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации (профилактика семейного неблагополучия);

«Помощь беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, оказавшимся в кризисной ситуации»;

«Защитим детей от насилия»;

«Цифровые решения в интересах семей и детей».