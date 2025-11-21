Алексей Текслер: «Участники СВО безупречно хранят верность присяге»

Клятву дает каждый, кто вступает в ряды Вооруженных сил

Сегодня, 21 ноября, в России отмечают День военной присяги. Это молодой праздник: он был учрежден в 2023 году в целях воспитания граждан, в первую очередь молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах.

В России во все времена присяга была высшей клятвой на верность родной стране и ее армии. И сейчас военнослужащие, присягая Отечеству, клянутся защищать его от посягательств, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наши бойцы не раз проявляли высокую отвагу и истинный героизм. И сегодня наши земляки — участники СВО — на линии боевого соприкосновения достойно выполняют свой воинский долг, защищают соотечественников, безупречно храня верность присяге и следуя вековым традициям своих великих предков»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Дата праздника приурочена к изданию указа Петра Великого о присяге для различных должностей — он вышел 21 ноября 1721 года. В документе говорилось о том, что каждый чин при определении на службу должен принести клятву преданности и верности России. Это касалось не только военных, но и гражданских служащих.