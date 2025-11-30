Алексей Текслер: «Труд матери не всегда заметный, но бесконечно важный»

В Челябинской области становится все больше многодетных мам

Каждое последнее воскресенье ноября в России поздравляют мам. В этом году праздник выпадает на финальный день осени. День матери — это возможность выразить свою любовь самому близкому человеку.

«Нет силы крепче материнской любви: она помогает преодолевать трудности, дает поддержку и нравственные ориентиры. Труд матери — тихий, не всегда заметный, но бесконечно важный»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Особую благодарность глава региона выразил матерям защитников Отечества за то, что они воспитали своих детей настоящими патриотами.

«Ваша любовь укрепляет их мужество»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор отметил многодетных мам и тех, кто воспитывает детей с особенностями здоровья и принял в семью малышей, оставшихся без родительской заботы. Алексей Текслер напомнил, что государство поможет в любой ситуации.

Глава региона пожелал мамам, чтобы в их домах всегда царили мир и согласие, а дети радовали не только успехами, но и вниманием.

Именно так в семье Екатерины и Андрея Виницких. Они воспитывают 12 детей, и Екатерина, которая сама выросла в многодетной семье, с детства знала, что ее материнская слава будет измеряться звонкими голосами детей. Женщина уже награждена знаком отличия «Материнская доблесть» всех степеней.

Кстати, символом Дня матери в России является незабудка — нежный полевой цветок. Его связывают с преданностью и верностью. Популярен и другой символ — плюшевый мишка с незабудкой в лапках. Этот образ воплощает нежность и материнское тепло.