Алексей Текслер: «Танкоград служит символом единства и несгибаемой воли россиян»

Челябинск гордо носит звание города трудовой доблести

Сегодня, 6 октября, в Челябинской области отмечают памятную дату — День героев Танкограда. Челябинск обрел второе, неофициальное имя Танкоград уже в начале Великой Отечественной войны благодаря самоотверженному труду местных жителей, которые в сложнейших условиях обеспечивали фронт боевыми машинами, оружием и снаряжением.

«Мы с признательностью склоняем головы перед подвигом фронтовиков и тружеников тыла, чьи самоотверженность и мастерство стали оплотом Великой Победы. Танкоград служит символом единства, силы и несгибаемой воли нашего народа, высшим примером преданности Родине и ответственности за ее будущее»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сейчас Челябинск с полным правом носит почетное звание «Город трудовой доблести». Его присвоение — знак величайшего уважения мужества и стойкости южноуральцев.

Сегодня челябинские предприятия продолжают славные традиции героических предков: выполняют стратегический заказ, приближая новую победу.

Интересно, что изначально Танкоградом называли крупнейший в мире Челябинский Кировский завод, созданный на базе ЧТЗ. Вскоре это название перенесли на весь город. И неслучайно: в кратчайшие сроки эвакуированные предприятия соединялись и направляли все свои мощности на производство танков и вооружения. А массовое производство Т-34 было освоено буквально за месяц.

К 80-летию Великой Победы ИА «Первое областное» собрало 80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне.