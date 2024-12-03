Алексей Текслер: «Стремимся сделать нашу область регионом абсолютных возможностей для людей с ОВЗ»

В Челябинской области проживает около двухсот тысяч человек с инвалидностью

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это хороший повод выразить солидарность людям, которым особенности здоровья не помешали добиться успехов в профессии, науке, спорте и творчестве, а также состояться в семейной и общественной жизни.

«Только в Челябинской области около двухсот тысяч человек с инвалидностью, и абсолютное большинство из них — это активные, энергичные люди, живущие насыщенной, интересной жизнью»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер добавил, что правительство Челябинской области стремится сделать Южный Урал регионом абсолютных возможностей. Для этого здесь создают безбарьерную городскую среду, укрепляют системы медпомощи и реабилитации, адаптируют образовательные программы и поддерживают тематические общественные организации.

Глава региона пожелал людям с ограниченными возможностями здоровья уверенности в собственных силах, поддержки близких, успехов и счастья.

Международный день инвалидов был установлен в 1992 году Генеральной ассамблеей ООН.