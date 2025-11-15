Алексей Текслер: «Служба в Вооруженных силах — значимый этап биографии человека»

Призывники из Челябинской области отличаются высоким уровнем подготовки

Сегодня, 15 ноября, в России отмечают День призывника. Празднику уже более 30 лет, он был учрежден с целью повышения значимости и престижа военной службы.

В России защитники Отечества пользовались особым уважением во все времена, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня, в ответственные для страны времена, необходимо укреплять боеспособность нашей армии, безопасность российских рубежей. Каждому мужчине важно быть готовым при необходимости встать на защиту Родины, своей семьи и близких людей», — подчеркнул он.

Кроме того, служба в Вооруженных силах — это школа жизни для вчерашних школьников, серьезная проверка характера на зрелость, ответственность и отвагу. Ребята из Челябинской области успешно проходят ее, поскольку отправляются на службу хорошо подготовленными. А еще их отличают патриотизм и верность воинскому долгу.

«Мы гордимся своими земляками-воинами. Желаю новобранцам успешной и достойной службы и мужества», — пожелал Алексей Текслер.

Напомним, призыву в России подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Из Челябинской области на военную службу этой осенью призовут 2,9 тысячи парней.