Алексей Текслер сел за руль белорусской сельхозтехники на полях Гомельщины

Губернатор оценил сразу несколько моделей

Сегодня, 10 августа, делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером продолжает работать в Беларуси. В Гомельской области Алексей Текслер лично протестировал сразу несколько моделей сельскохозяйственной техники по приглашению главы Гомельской области Ивана Крупко, а также получил подробную информацию об их возможностях, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Губернатору представили три модели зерноуборочных комбайнов производства «Гомсельмаш»:

мощный комбайн модели GS2124 с производительностью минимум 24 тонны зерна в час и гибридной системой обмолота;

модель GH810 — модифицированную версию серийного комбайна GH800 с гибридной системой обмолота, адаптированную к различным условиям уборки;

классический комбайн модели GS12A1 PRO с клавишным соломотрясом — идеальный вариант для небольших хозяйств.

Также Алексею Текслеру показали универсальное мобильное средство для самых разных сельхозработ — от обработки почвы для заготовки кормов.

«Развитие агропромышленного комплекса — один из ключевых приоритетов для Челябинской области. Сегодня мы увидели, как эффективно работает современная техника в полях, оценили ее производительность и надежность. Белорусские производители предлагают широкий спектр машин, адаптированных к различным условиям, и этот опыт безусловно интересен для нашего региона»,— отметил Алексей Текслер.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области оценил возможности белорусского предприятия «Гомсельмаш». В ходе визита на предприятие он обсудил с руководством планы по созданию учебного класса для изучения современных агропромышленных технологий на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета.