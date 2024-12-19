Алексей Текслер сделал выводы по итогам прямой линии президента

Губернатор Челябинской области сказал, что вся работа сейчас направлена на решение накопившихся вопросов

Губернатор Челябинской области выделил в прямой линии президента проблемы, с которыми чаще всего обращались жители Челябинской области. Это ЖКХ, уровень пенсии, порядок их расчетов, поддержка членов СВО и их семей, здравоохранение, инфраструктура. Вся работа региона сейчас направлена на то, чтобы решить накопившиеся вопросы.

Для выравнивания демографической ситуации в Челябинской области ввели значительные меры поддержки для многодетных семей, подчеркнул глава региона. Алексей Текслер отметил решение президента по сохранению семейной льготной ипотеки, поддержку бойцов и членов их семей.

«Главное в наступающем году для всех нас — это победа», — сказал губернатор.