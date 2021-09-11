Алексей Текслер с супругой посетили контрольные прокаты фигуристов

Свои новые программы спортсмены показывают на ледовой арене «Трактор»

Сегодня, 11 сентября, на челябинской ледовой арене «Трактор» проходят контрольные прокаты сильнейших российских фигуристов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили событие, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Спортсмены нашей сборной показывают в Челябинске свои новые программы, с которыми они будут выступать на Олимпиаде в 2022 году в Пекине, а также на других крупных мировых соревнованиях»,— отметили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, Челябинск уже не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию. В 2016 году на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году — международные соревнования по фигурному катанию — Гран-при среди юниоров, в которых выступили спортсмены из 32 стран мира. В 2020 году Челябинск повторно принимал чемпионат России по фигурному катанию.

Подробнее о программе и участниках контрольных прокатов можно узнать в нашем материале.