Сегодня, 11 сентября, на челябинской ледовой арене «Трактор» проходят контрольные прокаты сильнейших российских фигуристов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили событие, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Спортсмены нашей сборной показывают в Челябинске свои новые программы, с которыми они будут выступать на Олимпиаде в 2022 году в Пекине, а также на других крупных мировых соревнованиях»,— отметили в пресс-службе регионального правительства.
Отметим, Челябинск уже не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию. В 2016 году на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году — международные соревнования по фигурному катанию — Гран-при среди юниоров, в которых выступили спортсмены из 32 стран мира. В 2020 году Челябинск повторно принимал чемпионат России по фигурному катанию.
Подробнее о программе и участниках контрольных прокатов можно узнать в нашем материале.