Алексей Текслер с супругой Ириной вручили подарки в рамках акции «Елка желаний»

Шары с желаниями детей они выбрали 15 декабря

Сегодня в резиденции губернатора Челябинской области были необычные гости — ребята, чьи новогодние письма попали на «Елку желаний» и были сняты оттуда Алексеем и Ириной Текслер.

Так, во время старта акции 15 декабря глава региона вытянул шар с желаниями Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Их папа в настоящий момент находится на передовой. Пятилетняя Вилена получила в подарок два набора для рукоделия, потому что это ее любимое хобби, а девятилетняя Виолетта загадала большого медведя из 3D-конструктора. Вместе с девочками на встрече был их младший десятимесячный брат. Ему подарили музыкальную игрушку.

Алексей Текслер узнал у девочек, как дела у папы, и отметил, что он настоящий герой.

Ирина Текслер сняла с елки шар с желаниями шестилетнего Ивана и четырехлетнего Алексея Паршиных из Челябинска. Мальчики загадали подарки категории «Сюрприз». Иван и Алексей увлекаются игрой в конструктор LEGO DUPLO, поэтому им подарили два набора этого конструктора.

Алексей и Ирина Текслер поздравили мальчиков и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали здоровья и семейного благополучия. Иван рассказал новогоднее стихотворение.