Алексей Текслер с семьей посетил рождественскую службу в кафедральном соборе

Губернатор Челябинской области пообщался с прихожанами и поздравил всех с праздником

Глава Челябинской области Алексей Текслер вместе с семьей отправился в Рождество на праздничную службу в Христорождественский собор. Посещение главного храма города в этот день является многолетней традицией главы региона, его супруги и сына.

После богослужения Алексей Текслер пообщался с прихожанами и поздравил всех со светлым праздником.

«От всей души желаю всем южноуральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и самых добрых рождественских чудес!» — сказал губернатор.

Также Алексей Текслер осмотрел новый памятник «Собор Архистратига Михаила», установленный на прихрамовой площади в конце 2025 года. Скульптурная композиция, созданная членом Союза художников России Алексеем Щитовым, изображает семь архангелов, поддерживающих сферу-мироздание, и возвышающегося над ними предводителя Небесного воинства — Архистратига Михаила.