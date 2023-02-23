Алексей Текслер с семьей навестил в госпитале раненого добровольца

Дмитрий Епишкин уже дважды ездил в зону СВО, челябинские врачи спасли его от осколочного ранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной 23 февраля навестили в Челябинской областной больнице раненного бойца-добровольца Дмитрия Епишкина. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, врачи смогли вернуть солдата к полноценной жизни, несмотря на тяжесть осколочного ранения.



«Дима — настоящий герой. Дважды в зоне СВО, на передовой. Несколько контузий, был ранен сам, помогал раненным товарищам. Говорит, что не мог остаться в стороне — воевал прадед, дядя. Поэтому пошел добровольцем. Поздравили Дмитрия с праздником. Он, как и другие наши военнослужащие, достоин славы отцов. Спасибо всем им за службу Родине, мужество и героизм», — написал губернатор.

Напомним, в больницах Челябинской области сегодня проходят лечение многие участники специальной военной операции, а также пострадавшие от боевых действий жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Также по регионе по распоряжению Алексея Текслера идет создание реабилитационного центра для раненных военнослужащих.