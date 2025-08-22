Алексей Текслер: российский триколор — это часть нашей героической истории

История флага уходит далеко в прошлое

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Российский триколор является важным государственным атрибутом, который напоминает о подвигах предков, а также о том, что все жители страны — единый народ с общей судьбой, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Каждый из нас гордится победами и достижениями России, каждый своим трудом вносит вклад в развитие и процветание государства. Мы все — граждане России, и наш флаг служит символом сплоченности и преемственности поколений»,— отметил глава региона.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал южноуральцам новых свершений на благо Родины.

День Государственного флага России отмечается с 1994 года. Но история государственного символа началась несколько веков назад. Бело-сине-красный флаг в 1705 году указом ввел император Петр I. Триколор без орла должны были иметь все российские торговые суда. На суше государственный флаг впервые начали использовать сто лет спустя — в царствование Александра II. Правда, он отличался по цветам: флаг состоял из полос черного, желтого и белого цветов. В результате использовали два флага.

Лишь в 1883 году Александр III постановил использовать только бело-сине-красный флаг. Но уже в 1918-м его заменили на красное полотно. Вновь триколор был утвержден в качестве государственного флага в 1991 году.

Неофициально цвета российского триколора трактуются так: белый — мир, чистота и непорочность, синий — верность и вера, красный — кровь, пролитая за Родину.