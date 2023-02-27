Алексей Текслер разъяснил, как обновить социальные объекты с помощью казначейских кредитов

Регионы должны будут вернуть такие займы не позднее 1 апреля 2024 года

У регионов России появляются дополнительные возможности в строительстве, реконструкции, ремонте социальных объектов, а также в части их выкупа и оснащения оборудованием. Вопрос сегодня обсуждался на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Руководитель комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил участникам совещания о механизме опережающего финансирования, который позволит обновлять социальную инфраструктуру.

Для ускоренной реализации данных проектов в этом году планируется использовать беспроцентные казначейские кредиты с автоматическим погашением до 1 апреля следующего года за счет средств бюджета 2024 года. Минфин России готовит законопроект, направленный на внесение необходимых изменений в Бюджетный кодекс и бюджетный процесс в целом.

«Регионы готовы ускоренно реализовать проекты на своих территориях. Построить и сдать объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, дороги. Нужно исходить именно из этого, завершить сбор таких проектов и объектов — и только после этого зафиксировать сумму. Вопрос лимита обсуждать по факту этой работы. Он точно будет более 100 миллиардов рублей», — уточнил Алексей Текслер.

Директор Департамента строительства Правительства РФ Максим Степанов подтвердил, что сумма на завершение работ по их реализации составляет около 200 млрд рублей. Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина добавила, что Минфин готов к возможным корректировкам суммы.

Аналогичный механизм опережающего финансирования может быть использован и для работ на объектах госсобственности федерального уровня.

«Объекты, в том числе дороги, федерального уровня также расположены в регионах, и граждане ими всеми одинаково пользуются. Будет нелогично в контексте президентского поручения, направленного на максимальное и скорейшее повышение качества жизни граждан, проигнорировать возможность где-то завершить работы быстрее только из-за того, что это федеральный объект, а не региональный», — подытожил Алексей Текслер.