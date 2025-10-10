Алексей Текслер рассказал первокурсникам о перспективах в Челябинской области

Южноуральской молодежи губернатор посоветовал сохранять связи с родным регионом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со студентами первых курсов московских вузов. Это выпускники школ Южного Урала 2025 года. Общение с молодежью состоялось в рамках Дней Челябинской области в национальном центре «Россия», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В начале встречи губернатор сказал, что сам родился в Челябинске, но учился в другом регионе. Возвращение на малую родине стало для него приятным событием. Алексей Текслер попросил не забывать своих родных и учителей, которые скучают по ребятам.

Глава региона и ребята обсудили перспективы профессионального развития и возвращение молодых специалистов в Челябинскую область после получения высшего образования в Москве. Региону это поможет решить кадровые проблемы в ИТ, науке, социальной сфере. Для комфортного включения в работу есть меры поддержки молодых специалистов.

«Наш регион развивается активно. Развивается инфраструктура, причем во всех городах. Наш регион городской: 83% населения живут в городах. Мы промышленный, агропромышленный регион. Базовые промышленные предприятия становятся современными, используют новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Мы лидеры в робототехнике», — отметил Алексей Текслер.



Губернатор сообщил, что накануне был на Петербургском международном газовом форуме. Предоставленную там челябинскую продукции он назвал изделиями мирового уровня. Это яркий пример развития приборостроения.

«Мы планируем открыть межуниверситетский кампус. Де-факто это новый университет, с начала 80-х такого не происходило. Я думаю, что это будет лучший кампус в стране. Мы уже заключили соглашения с предприятиями, чтобы молодежь была включена в производственный процесс», — рассказал первокурсникам Алексей Текслер.

Кстати, собравшиеся в наццентре студенты могут пройти практику в родном регионе.

«Моя задача — сделать так, чтобы молодежь оставалась в регионе. А те, кто уезжает учиться в другие субъекты, возвращались в Челябинскую область», — отметил Алексей Текслер.

Во время разговора глава региона напомнил о героической истории Челябинска в годы Великой Отечественной войны, создании закрытых городов и разработке ядерного оружия. Губернатор отметил, что своей историей надо гордиться. Особенно важно помнить о событиях прошлого в рубежные годы, как сейчас.

В ближайшие пять лет, по словам Алексея Текслера, Челябинская область должна быть современной, комфортной, с инновационными предприятиями (в особой экономической зоне будут темные производства, уникальные для страны), высоким уровнем образования, иметь различную развитую инфраструктуру, а города должны быть благоустроенными. Все это укладывается в концепцию «Челябинская область — регион абсолютных возможностей».

Студенты, еще недавно проживавшие на Южном Урале, отметили большие позитивные изменения в городах, с восторгом порадовавшись улучшению жизни. Губернатор ответил на вопросы ребят, высказав мнения об информационной безопасности, челябинском спорте, развитии системы здравоохранения и многом другом.