Алексей Текслер рассказал об усилении антикоррупционного контроля на Южном Урале

Губернатор провел первое в этом году заседание комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в 2023 году заседание комиссии по координации мер противодействия коррупции, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона. Участники обсудили антикоррупционную работу в органах исполнительной власти и местного самоуправления и подвели итоги проверок за 2022 год.



На заседании губернатор рассказал о совершенствовании деятельности конфликтных комиссий и ответственных за профилактику чиновников. Кроме того, в течение прошлого года активизировалась информационно-разъяснительная работа и пропаганда в антикоррупционной сфере.

Сложная ситуация в финансово-бюджетной сфере и увеличение расходных обязательств региона (меры соцподдержки и инвестиции) потребовали усилить внутренний контроль и финансовую дисциплину. Особое внимание в течение 2022 года уделялось государственным и муниципальным контрактам.

Перейдя к ситуации в 2023 году, Алексей Текслер подробно остановился на реализации национальных проектов. Напомним, с конца прошлого года губернатор настаивал на как можно более ранних сроках проведения торгов и заключения контрактов в рамках нацпроектов. К 1 апреля, по его словам, уровень контрактации в области составил уже 85,15 процента — на треть больше, чем год назад. Кроме того, глава региона потребовал вовремя прогнозировать риски и устранять проблемы при реализации нацпроектов.

«Большая часть нацпроектов завершается в 2024 году, поэтому успешность выполнения задач в этом году определяет успешность исполнения нацпроектов за весь цикл. Делаем акцент на усилении контроля за исполнением уже заключенных контрактов с учетом этапности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Важно также, по словам губернатора, контролировать сферу государственных и муниципальных услуг.

«Все нормативно-правовые акты и изменения в них, которые необходимо производить, в том числе и в силу изменений федерального законодательства, должны проходить антикоррупционную экспертизу, и требования к уровню ее проведения не должны снижаться», — заявил глава региона.

Наконец, Алексей Текслер напомнил о необходимости совершенствования механизмов обратной связи с населением по вопросам противодействия коррупции. На Южном Урале работает специализированная горячая линия. Кроме того, управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области получило от губернатора задачу регулярно проводить приемы по личным вопросам на антикоррупционную тему.