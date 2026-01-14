Алексей Текслер рассказал об участнике программы «Герои Южного Урала»

В качестве примера он привел историю Алексея Рожкова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о работе программы «Герои Южного Урала», которая помогает ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и применять свой опыт в новых сферах. В качестве примера он привел историю участника программы Алексея Рожкова.

Алексей Рожков служил старшим сержантом морской пехоты в 810‑й гвардейской бригаде. Он участвовал в СВО с первых дней, выполнял боевые задачи под Мелитополем, Бердянском и Мариуполем, был награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и региональным знаком «За смелость и отвагу».

После ранения и возвращения в Челябинск ветеран нашел новое применение своим знаниям и энергии. Он был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области, стал заместителем председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО. Участие в программе «Герои Южного Урала» помогло ему сосредоточиться на патриотической работе с молодежью. Алексей регулярно проводит встречи со студентами педагогического университета, объясняя на личном примере важность исторической памяти и ответственности. Кроме того, он представлял область на всероссийских спортивных соревнованиях для ветеранов, выступив на Кубке защитников Отечества в дисциплине «сноуборд».

«Программа „Герои Южного Урала“ помогает понять каждому участнику, что полученные качества и опыт востребованы и в мирной жизни. Что можно быть полезным, делая другие, не менее важные дела», — отметил Алексей Текслер.

Сам Алексей Рожков высоко ценит участие в программе.

«Я прям ждал открытия программы... Действительно интересно, есть чему поучиться. Классная мера поддержки ребят, которые действительно хотят что-то менять, быть в центре событий», — уверен ветеран.