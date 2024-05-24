Алексей Текслер рассказал об отдыхе белгородских детей на Южном Урале

Часть ребят останутся у нас на каникулы

В середине апреля в Челябинск приехала группа школьников из Белгородской области. На Южном Урале они учились и отдыхали, заводили новых друзей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги уральских каникул.

«Мы окружили ребят теплом и заботой. Сделали все, чтобы они не только учились, но и отдохнули, оздоровились, получили позитивные впечатления. По отзывам наших гостей, у нас получилось», — написал в личном телеграм-канале Алексей Текслер.

Помимо учебы у детей было много интересных занятий, также они знакомились с регионом: осмотрели достопримечательности Челябинска, познакомились с Таганаем, Зюраткулем, побывали в Кыштыме.

Учебный год завершается. И одна группа детей, замечает Алексей Текслер, вернется в свой регион, а другая останется у нас на летние каникулы. Находиться дома, где сегодня рвутся снаряды, им небезопасно.