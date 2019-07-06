Алексей Текслер рассказал о своём детстве

Глава региона рассказал на своей странице в «ВКонтакте» о том, где родился и вырос.

Вчера, 5 июля, Алексей Текслер в социальных сетях рассказал своим подписчикам о малоизвестных фактах своей биографии. Идея такой записи родилась у главы региона после посещения родной школы.

«Если коротко, Челябинск – моя родина. Мария, моя старшая сестра, и я - родились здесь. Отец работал на ЧМЗ, а мама на заводе «Ремстройдормаш». Учился в Челябинске до 16 лет, потом отца пригласили на новую работу на Крайний Север, вместе с родителями переехал в Норильск», — пишет на своей странице «ВКонтакте» Алексей Текслер.

После переезда в Норисльск, как рассказывает глава региона, он поступил в институт, и уже после учёбы темп его жизни значительно увеличился, глава Челябинской области начал усердно работать на Норильском комбинате, где успешно поднимался по карьерной лестнице. После работы на комбинате, Алексей Текслер возглавил администрацию города Норильска.

«Чего точно никогда не боялся, так это новых вызовов. Поэтому возглавил администрацию Норильска. Мне нравится искать и находить решения проблем, чувствовать себя полезным людям. Наверное, такой склад ума. Или характер», — поделился глава региона.

Затем глава Челябинской области трудился в сфере «большой» энергетики, а затем и вовсе в федеральном министерстве. А дальше историю мы все знаем: с 19 марта 2019 года Алексей Текслер получил должность временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. И судьба снова вернула его на Родину, в родной Челябинск.