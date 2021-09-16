Алексей Текслер рассказал о планах развития Чебаркульского района

Губернатор провел совещание с главой Владимиром Пупыревым

Алексей Текслер завершает рабочую поездку по Чебаркульскому району. После осмотра полей, производственных площадок и соцобъектов губернатор провел совещание с главой района Владимиром Пупыревым. О чем шла речь на совещании и какие планы развития у Чебаркульского района, Алексей Текслер рассказал журналистам.

Глава региона заострил внимание на экономике района, ее состояние в первую очередь зависит от сельского хозяйства. По мнению главы региона, у Чебаркульского района неплохой задел в этой сфере: представлено и животноводство, и птицеводство, и земледелие.

«Несмотря на проблемы с погодой, результаты работы по этому году довольно высокие. Поддержка от области, безусловно, важна. В этом году мы выделили средства, компенсирующие затраты в связи с засухой. Деньги получили в том числе и аграрии Чебаркульского района», — сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что в районе реализуются планы по расширению поголовья крупного рогатого скота и отдельные проекты в части переработки.

Среди задач, которые поставил губернатор перед главой и министрами, — максимально использовать в сельском хозяйстве элитные и районированные семена. В поселке Тимирязевском действует научно-исследовательский семеноводческий институт. Глава региона уточнил, что, несмотря на то что это федеральная структура, будет разработан план взаимодействий для повышения урожайности и развития земледелия в области.

Еще одним направлением развития района губернатор назвал туризм. По его словам, в районе, в котором популярен дикий туризм, необходимо развивать имеющиеся маршруты и точки отдыха южноуральцев и гостей региона.

«Дополнительный потенциал у района есть. Министерство экономического развития области разработало механизм этого развития в том числе и в Чебаркульском районе. Будем дорабатывать имеющиеся площадки и предлагать их инвесторам», — отметил глава региона.

Также Алексей Текслер заметил, что в районе идет обновление инфраструктуры, социальных объектов. Особое внимание губернатор заострил на строительстве дорог в сельской местности — региону необходимо внедрять проекты, когда вместе с асфальтированием дороги строится тротуар. Эта работа будет продолжена и в Чебаркульском районе. Кроме того, на совещании обсуждались темпы газификации поселков района.

«В районе есть несколько негазифицированных поселков. Сейчас поставлена задача разработать проектно-сметные документы по этим поселкам, а мы поможем их реализовать. Также здесь занимаются догазификацией поселков. Уже собрано определенное количество заявок, будем подавать их от всего региона», — сказал губернатор.

Алексей Текслер сказал, что на совещании зашла речь о необходимости новых строительных объектов. По словам главы региона, предприятие «Чебаркульская птица» возьмет на себя разработку проекта спортивного сооружения на территории района, а область поможет его построить.

Губернатор напомнил о проблемном строительстве школы в деревне Сарафоново. Здесь подрядчик не успевает завершить работы в срок, но выполнение ремонта стоит на контроле у губернатора. Также в районе завершается ремонт восьми ФАПов и лабораторного пункта больницы.