Алексей Текслер рассказал о перспективах сотрудничества с республикой Таджикистан

Акцент сделан на несырьевом неэнергетическом экспорте и образовательных программах

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Он напомнил на пленарном заседании о потенциале Южного Урала и поделился перспективами дальнейшего взаимодействия, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В этом году состав конференции, которая проходила в Душанбе, насчитывал более тысячи участников из 16 регионов России. Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, наиболее активно с республикой Таджикистан взаимодействуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Ярославская области.

Алексей Текслер подтвердил, что локальные бренды получили широкую узнаваемость в различных регионах России и за ее пределами. Это сталь Магнитогорского металлургического комбината, трубы большого диаметра Челябинского трубопрокатного завода, тракторы ЧТЗ, автомобили «Урал», а также продукция продовольственных компаний: мука и макароны «Макфа», каши и крупы «Увелка», подсолнечное масло «Сигма».

«Челябинская область занимает одно из первых мест среди российских регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту в Таджикистан. Интерес к сотрудничеству с республикой проявляют как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса. В этот раз мы рассчитываем на интерес принимающей стороны к грузовой и дорожной технике различного назначения», — пояснил губернатор.

Добавим, что автозавод «Урал» имеет опыт поставок продукции в Таджикистан. Компания намерена расширить свое присутствие на рынке республики.

Наряду с экономическим партнерством развивается и сотрудничество в образовательной сфере. В вузах Челябинской области обучаются почти 400 студентов из Таджикистана. Южноуральские преподаватели работают в школах Таджикистана, участвуют в проекте «Учитель за рубежом».





Тема межрегионального взаимодействия была продолжена на встрече Алексея Текслера с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Стороны обсудили итоги реализации заключенного год назад соглашения о сотрудничестве.

«Уже сейчас мы видим положительные результаты: из Челябинского аэропорта организованы прямые авиарейсы в Таджикистан, в том числе в Согдийскую область. Сегодня мы договорились о совместных бизнес-миссиях: в июне в Согдийскую область, в июле — в Челябинскую», — резюмировал губернатор.