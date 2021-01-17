Алексей Текслер рассказал, какие места в Челябинской области хотел бы посетить

Губернатор поздравил южноуральцев с днем образования региона и предложил уделить в этом году внимание местным красотам

Сегодня, 17 января, Челябинская область отмечает 87 годовщину со дня образования. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз поздравил южноуральцев и отметил, что несмотря на то, что он успел побывать во всех муниципалитетах, многих красот региона он еще не видел.

«Сегодня нашему региону исполняется 87 лет, я всех поздравляю с этим замечательным событием. Мы любим Челябинскую область. Вы знаете, я побывал во всех муниципалитетах, но, к сожалению, не видел всех красот, и для себя решил обязательно побывать в нескольких местах. Это притесы реки Ай, остров Веры на озере Тургояк, национальный парк „Зигальга“ и историко-культурный парк „Аркаим“»,— сообщил губернатор в социальной сети «Инстаграм».

Южноуральцам Алексей Текслер также предложил выбрать место в Челябинской области, где можно будет отлично провести время. И призвал жителей области уделить внимание красотам региона в этом году.

Поздравление губернатора с 87-летием региона можно посмотреть здесь. Также жителей Челябинской области поздравил Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.