Алексей Текслер рассказал, где в Сосновском районе построят школы и детсады

В ближайшие три года на «челябинской Рублевке» появятся 12 новых соцобъектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в своем Instagram, где именно в Сосновском районе в ближайшие три года построят школы и детские сады. Глава региона обещает, что новые объекты закроют дефицит социальной инфраструктуры в новых микрорайонах муниципалитета.



«В Челябинской области настоящий прорыв в строительстве новых школ и детских садов. Хорошо поработали, чтобы эту „большую стройку“ запустить, найти средства. Помогли нацпроекты, современные возможности финансирования. Для меня это личный вызов, ведь на встречах в муниципалитетах эта проблема звучит постоянно. Возьмем, например, Сосновский район. Новые микрорайоны, близкие к Челябинску. Там еще недавно строили жилье вообще без социальной инфраструктуры. Теперь исправляем. За ближайшие несколько лет построим в районе 5 новых школ и 7 новых детских садов», — рассказал губернатор на своей странице.

Новые школы получат микрорайоны Твоя Привилегия, Вишневая горка, Белый хутор, Славино (село Казанцево) и Парковый премиум. В Твоей Привилегии, кроме того, будут построены сразу два детских сада, по одному получат остальные жилые комплексы. Седьмой детсад будет возведен в поселке Кременкуль.

Напомним, Алексей Текслер 17 августа посетил Сосновский район с рабочим визитом, главной целью губернатора был осмотр строящихся там социальных объектов. В числе прочих глава региона осмотрел школу в райцентре Долгодеревенском, где сейчас активно идет ремонт. Тогда же Текслер анонсировал начало масштабной «образовательной» стройки в муниципалитете.