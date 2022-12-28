Алексей Текслер распорядился учредить стипендию для рабочих Кусинской обувной фабрики

Такая мера позволит поддержать расширяющую производство армейских берцев компанию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Кусинский район осмотрел производственные цеха ООО «Кусинская обувная компания» (КОК). Пообщавшись с работниками, глава региона предложил оказать предприятию целевую помощь для обучения сотрудников, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, Кусинская обувная компания — одно из предприятий Челябинской области, переориентировавшихся с началом специальной военной операции на производство продукции для армии. Как рассказал губернатору директор фабрики Евгений Бояршинов, КОК изначально производила обувь специального назначения для промышленных предприятий, силовиков, учащихся кадетских корпусов. На сегодня здесь изготавливается до 80 тысяч пар обуви в год. А с начала частичной мобилизации компания бесплатно передала для призванных запасников 600 пар армейских берцев.

Бояршинов также посетовал, что в связи с расширением производства КОК готова принять на работу еще 20—30 человек при сегодняшней численности коллектива в 60 сотрудников, вот только найти новых работников очень трудно.

Глава региона решил поддержать производителя.

«Фабрика расширяет ассортимент, инвестирует в модернизацию производства. Давайте окажем целевую помощь с организацией обучения, курсы на несколько месяцев с выплатой стипендии», — обратился Алексей Текслер к вице-губернатору Егору Ковальчуку.