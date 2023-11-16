Алексей Текслер раскритиковал ремонт в школе Снежинска

Подрядчик не успевает завершить работы в срок, а власти ничем ему не помогают

Алексей Текслер сегодня работает в Снежинске. Одна из точек визита — школа № 125. Здесь с марта этого года продолжается ремонт здания. Предусмотрен капитальный ремонт основного здания школы, пристроя и естественно-научной лаборатории. По плану работы должны сдать в конце ноября. Но пока объект в 60-процентной готовности. Алексей Текслер остался недоволен объяснениями подрядчиков, передает корреспондент информагентства.





Представитель подрядчика пояснил, что в закрытом городе не хватает рабочих рук. По его словам, на площади около 5 тысяч кв. м трудится всего 56 человек. На следующей неделе начнется монтаж дверей, на него привлекут отдельную бригаду из 20 человек.

Губернатор резко пресек все оправдания и руководства города, и подрядчика. Он пояснил, что с таким количеством рабочих школа не будет сдана ни через два месяца, ни через четыре. Сейчас дети учатся в другом помещении, допобразования.

«То, что Снежинск — закрытый город, вы знали, когда брали на себя этот контракт. Вы должны понимать ответственность по срокам. Речь идет о школе, о детях… Дети должны пойти в школу в третьей четверти. Только попробуйте этого не сделать», — поручил губернатор.



При этом он раскритиковал и работу местных чиновников и областных ведомств, курирующих ремонт. Оказалось, что в ходе ремонта появился дополнительный объем работ, финансирование было увеличено. При этом сроки никто не пересмотрел. Алексей Текслер еще ранее говорил о прекращении практики таких допсоглашений на увеличение объемов. Все работы должны быть прописаны в первоначальном контракте. Для этого при министерстве образования региона должен появиться центр компетенций, который оценивает необходимые ремонты в школах и детских садах.

«Мы программу ремонтов будем только расширять. А потом: „Сметы такие, сметы сякие“... В первичной смете не учли ряд работ, в Минобре приняли на веру. А потом внутри процесса пошли такие исправления. Почему это происходит? И я согласен в данном случае с подрядчиком, он тоже виноват, но и вы где были-то в этот момент? Надо было нормально все просчитать, все проверять, чтобы они могли внутри развернуть все работы. Чтобы у нас таких вещей не было! Сегодня же вечером все вопросы по объекту надо решить», — поручил губернатор.