Алексей Текслер раскритиковал главу Катав-Ивановского района за срыв пассажирских перевозок

Разнос также получил глава Саткинского района, где произошла крупная коммунальная авария

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в 2023 году совещании с главами территорий раскритиковал работу двух руководителей муниципалитетов. В Катав-Ивановском районе в праздники были сорваны перевозки, в Саткинском до сих пор устраняют последствия аварии на коллекторе в Бакале, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора.



Алексей Текслер начал с ситуации в прекратившем свою деятельность МОО «Катав-Ивановское АТП». Как заявил глава региона, перевозку пассажиров с 1 января 2023 года приостановили, не проинформировав ни министерство транспорта области, ни другие структуры.

«При этом предприятие обеспечивает 80 процентов пассажирских перевозок в районе, по сути все маршруты социально значимые. Это единственная возможность обеспечить проезд на общественном транспорте к объектам социальной инфраструктуры. Это же предприятие обеспечивает подвоз детей в школы. Как такое возможно?» — возмутился губернатор.

Глава региона также напомнил, что область субсидирует по заявкам территорий регулируемые муниципальные маршруты. Но администрация района не присылала заявку, более того, в Катав-Ивановске заявляли об отсутствии потребности в субсидии. Кроме того, по данным губернатора, на собрании трудового коллектива работникам АТП предлагалось уволиться по собственному желанию, без трудового пособия.

«Я знаю, вы хороший юрист, но давайте включать мозги. Я никого обижать не хочу, знаете, такие решения, извините, просто похожи на диверсию, раз — и под Новый год весь транспорт встал. Такого быть не должно, коллеги, такого не может быть у нас в регионе. А если есть, то что-то в головах, как профессор Преображенский говорил, не так», — обратился Алексей Текслер к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.

Разнос также получил глава Саткинского района Александр Глазков: напомним, в Бакале в конце декабря произошла серьезная авария на городском коллекторе, окончательно ее последствия будут устранены только весной.

«В Бакале концессионер по водоотведению бросил выполнять свои обязательства, причем все это длилось несколько месяцев. Саткинский район не занимался этим вопросом, спустил на уровень поселения, не обращался в Минстрой. В Новый год тема уже вышла на региональный и федеральный уровни. Коллеги, надо наводить порядок системно. Когда в каждую из таких ситуаций вникаешь и разбираешься — диву даешься, как такое может быть. И информация скрывается. Выясняется, два месяца ничего не в порядке», — заявил губернатор.

Алексей Текслер потребовал от глав в кратчайшие сроки реагировать на каждый инцидент и передавать информацию о чрезвычайных ситуациях в систему мониторинга и контроля аварий. Контроль за своевременным устранением аварий он возложил на региональный Минстрой и курирующих вице-губернаторов.

«Необходимо в принципе снизить до минимума риски возникновения внештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. То же касается дорожной инфраструктуры. Необходимо быть готовыми к решению задач по обеспечению безопасности жителей на дорогах. Чистить и чистить каждый день», — резюмировал Алексей Текслер.