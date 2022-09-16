Во время продолжающейся сегодня, 16 сентября, рабочей поездки в Аргаяшский район губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел Центр общей врачебной практики в селе Кулуево. Хотя больница укомплектована современным оборудованием и молодыми специалистами, у главы региона возникли вопросы к внешнему виду здания и отсутствию удобств для пациентов, которые он адресовал главе района Игорю Ишимову, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Почему входная группа в таком плохом состоянии?» — поинтересовался глава региона у Игоря Ишимова и представителей регионального Минздрава.
В фойе больницы не оказалось ни одной скамейки. Посетителям, среди которых немало пожилых, приходится надевать бахилы стоя.
Внутри здание выглядит гораздо ухоженнее, чем снаружи. В помещениях свежий ремонт и, что самое главное, — современное медицинское оборудование. Так, в больнице полностью обновлен стоматологический кабинет, хотя до этого, по словам врача, приходилось работать на оборудовании 30-летней давности.
К детскому отделению больницы приписаны 1600 детей. По словам врача-педиатра, все необходимое для работы есть, а чего не хватает — всегда дают.
Сейчас в кулуевской больнице проходит вакцинация населения от гриппа. Работают и выездные бригады.
Во время осмотра больницы Алексей Текслер пообщался с врачом-эндокринологом, который окончил учебу в 2017 году и переехал на работу в Кулуево из Челябинска. Сейчас молодому человеку приходится жить на два дома, поскольку жена пока остается в областном центре. Губернатор попросил главу района Игоря Ишимова помочь парню перевезти семью в Кулуево.
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