Алексей Текслер: «Ракетчики и артиллеристы вписали немало страниц мужества в летопись Отчизны»

Сотрудники оборонных предприятий Южного Урала обеспечивают воинов снарядами и техникой

Сегодня, 19 ноября, в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Это передовой и стратегически важный род войск ВС РФ, где служат смелые люди с сильным характером и настоящие профессионалы.

«Воины-ракетчики и артиллеристы вписали немало страниц доблести, мужества и чести в ратную летопись Отчизны. В годы Великой Отечественной войны неукротимая огневая мощь нашей армии позволила выиграть ключевые сражения. А рабочие военных предприятий Южного Урала внесли особый вклад в обеспечение армии боевой техникой и снарядами»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Современные ракетчики и артиллеристы продолжают легендарные традиции своих предков, защищая суверенитет России и ее национальные интересы в зоне спецоперации. А южноуральские оборонщики, как и в годы Великой Отечественной войны, с достоинством выполняют свой долг перед Родиной и Вооруженными силами страны.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал всем, кто служит в ракетных войсках и артиллерии, новых достижений и побед на благо России.

Артиллерия — один из старейших род войск. Первое оружие подобного рода наши предки использовали еще в XIV веке, защищая Москву от войск хана Тохтамыша. Ведущую роль артиллеристы сыграли в разгроме фашистов под Сталинградом 17 ноября 1942 года. Два года спустя их заслуги отметили учреждением Дня артиллерии, датой праздника взяли день разгрома. В 1964‑м праздник переименовали в День ракетных войск и артиллерии.