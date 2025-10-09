Алексей Текслер работает на Петербургском международном газовом форуме

Губернатор Челябинской области в режиме ВКС принял участие в запуске газовой котельной в Казанцево

На Петербургском международном газовом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию объектов Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ. В рамках мероприятия состоялся запуск 25 объектов, подключенных к сетям газораспределения. Среди них — центр врача общей практики в деревне Казанцево Сосновского округа.





Алексей Текслер подчеркнул значимость системной работы по газификации для улучшения качества жизни жителей и развития социальной инфраструктуры области. Он отметил, что подключение медучреждений к газу повышает надежность и эффективность их работы.

Новый ФАП в Казанцево, построенный в 2025 году по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», будет использовать газ для отопления помещений и подогрева воды. Медицинское учреждение обслуживает около 1500 жителей, здесь работают кабинеты для приема пациентов и выездных специалистов, включая стоматолога.





Фото Алексея Журавлева

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил масштабы реализации программы.

«Построено более 92 тысяч газопроводов. Около 2000 населенных пунктов получили газ. Это тепло в дома, но прежде всего это тепло в школы, больницы, ФАПы», — сказал Сергей Цивилев.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, до 2030 года планируется обеспечить 100% техническую газификацию природным газом.