Алексей Текслер: прямая линия — это возможность скорректировать планы для улучшения жизни южноуральцев

Губернатор назвал прямое общение с людьми важной и правильной традицией

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал прямую линию важной и правильной традицией, открывая эфир.

«Я считаю, что очень правильная традиция общаться в конце года в прямом эфире. Поступает большое количество вопросов. Формат предполагает, что люди обращаются с проблемами, и это позволяет посмотреть по итогу года, на что обратить внимание при формировании планов следующего года», — сказал глава региона.

Он также отметил, что обращения позволяют не только решать проблемы точечно, но и принимать конкретные системные решения в целом по региону, по отдельным направлениям работы.

«Регион у нас динамично развивается. Я знаю, люди пишут, что видны изменения во многих сферах, но, конечно, и проблемы остаются. Поэтому, собственно, прямая линия дает возможность нам, в некотором смысле, уточнить свои планы, принять дополнительные решения по тому, как улучшить жизнь южноуральцев», — сказал губернатор.

На прямую линию обратилось 8 514 человек. Прием обращений продолжается до конца эфира по телефону 8-800-500-74-50 и на сайте спроситекслера.рф.