Алексей Текслер проводит выходные в нацпарке «Зюраткуль»

Губернатор восхитился красотами Южного Урала

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Эти выходные губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит в национальном парке «Зюраткуль». В своем Телеграм-канале 3 июля он поделился впечатлениями от визита.

«Добрый день! Мы находимся на Экологической тропе на Зюраткуле. Мимо проходят наши туристы. Поют птицы. Каждый раз, когда я бываю на природе, то отмечаю, насколько у нас замечательный регион, какая у нас красивая природа. Желаю, чтобы каждый находил время, чтобы на выходных выбраться на природу»,— сказал Алексей Текслер.

Национальный парк «Зюраткуль» — отличное место для семейного отдыха. Там можно посетить мараловое хозяйство: угостить морковкой горделивых оленей и забавную альпаку. Детям также будет интересен парк исторической реконструкции «Гардарика», где традиционно много экскурсий и полевых квестов.

Подробнее о том, где туристам можно отдохнуть на Южном Урале, — в нашем материале.