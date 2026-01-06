Алексей Текслер проверил работу ЖКХ и инфраструктуры в праздники

Губернатор поручил проанализировать эффективность работы новой техники

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативное совещание, посвященное устойчивой работе систем жизнеобеспечения в новогодние праздники. В центре внимания – ЖКХ, уборка дорог, вывоз мусора, работа энергетики и транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы прошли экватор праздничных дней. Нужно продолжить работу по мониторингу систем жизнеобеспечения региона, в первую очередь – жилищно-коммунального хозяйства, содержания улиц и дорог, вывоза ТКО, работы электроэнергетики, профилактики чрезвычайных ситуаций. Необходимо своевременно реагировать на любую информацию о тех или иных событиях, где требуется привлечение экстренных, спасательных и аварийных служб», – акцентировал Алексей Текслер.

Также губернатор поручил держать на особом контроле работу общественного транспорта, железнодорожных станций, вокзалов и аэропортов.

Система ЖКХ в Челябинской области работает в штатном режиме. С 31 декабря зафиксировано несколько незначительных инцидентов, среднее время восстановления составило около пяти часов. Общественный транспорт выходит на линии полностью, а на дорогах, несмотря на прошедший снегопад и введённые ранее ограничения на М-5, поддерживается проезжее состояние.

Особое внимание было уделено уборке улиц и вывозу отходов. В первые дни января работа по вывозу ТКО велась в две смены из-за повышенного мусорообразования, и сейчас проблем не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций в праздники не допущено.

Алексей Текслер поручил продолжить непрерывный мониторинг всех систем и держать на контроле ежедневную работу с муниципалитетами. Также глава региона сказал проанализировать, насколько эффективно используется новая техника, переданная городам и районам.