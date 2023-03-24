Алексей Текслер провел заседание совета реготделения «Движения первых»

Губернатору доложили о работе всероссийской молодежной организации на Южном Урале

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании совета реготделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Главе региона доложили о первых результатах работы созданной менее полугода назад организации: создании первичных отделений и уже стартовавших проектах, сообщает пресс-служба областного правительства.



Алексей Текслер, в декабре 2022 года возглавивший совет реготделения, констатировал, что организация уже добилась определенных успехов. Так, завершено формирование административной структуры, созданы 894 первичных отделения РДДМ, уже принимающих участие в федеральных и региональных проектах.

Как уточнила председатель реготделения Светлана Буравова, 770 «первичек» работают при школах, 59 — в учреждениях профессионального образования, к РДДМ подключились пять вузов, два молодежных центра, музей и другие организации, работающие с детьми и юношеством.

«Наш президент всегда подчеркивает, и я с ним совершенно согласен, что движение должно строиться вокруг того, что нужно и интересно самим ребятам. А мы понимаем, что увлечения детей в мегаполисе и где-то в небольшом поселке могут отличаться. Поэтому прошу внимательнее прислушиваться к инициативам первичных отделений, поддерживать локальные идеи и проекты, которые важны для ребят каждой конкретной территории», — посоветовал руководителям областного РДДМ губернатор.

Также губернатор отметил необходимость включения молодежи в решение стоящих перед обществом задач и необходимость активной работы в соцсетях: это должно заинтересовать и привлечь к «Движению первых» новых участников.

У активистов РДДМ уже есть немало планов на ближайшее время. Светлана Буравова озвучила такие инициативы, как проведение летних тематических смен для активистов, организация семинаров-практикумов для председателей «первичек», создание календаря событий, к которым РДДМ могло бы подключиться в качестве соорганизатора.

Добавим, крупное событие ждет активистов «Движения первых» уже на следующей неделе: 28 марта стартует всероссийский конкурс «Большая перемена», проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это самый масштабный в стране конкурс для школьников и студентов колледжей, победители которого получают на реализацию своих проектов серьезные суммы. Так, в прошлом году 14 школьников из Челябинской области получили за победу в «Большой перемене» премии по миллиону рублей.

О смежных проектах рассказали руководители других организаций и учреждений, работающих вместе с «Движением первых». Российский союз сельской молодежи запустил программу «Первые на селе» для развития культурного, спортивного и предпринимательского направлений. В планах ОСП «Россия — моя история» привлечь «Движение первых» к модернизации школьных музеев, «Союз родителей» начинает создание в территориях семейных клубов.

Алексей Текслер выделил проект «Волонтеров-медиков» по профилактике заболеваний и формированию принципов здорового образа жизни.

«Огромное спасибо, что вы делаете в движении — это очень важно, но также предлагаю проводить профориентационную работу. Мы сейчас создаем медицинские классы для того, чтобы дети осознанно выбирали профессию, шли работать в наши учреждения. Медицина, как и педагогика, — это то, куда нужно прийти осознанно», — одобрил проект губернатор.