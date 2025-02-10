Алексей Текслер провел заседание Совета по вопросам высшего образования и науки

Участники обсудили важные проекты и гранты





Сегодня, 10 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание по вопросам образования и науки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заседание было посвящено подведению итогов работы за прошедший период, оценке проектов определению новых направлений развития научно-образовательного комплекса региона.

Губернатор подчеркнул, что высокий темп освоения новых знаний и создание продукции на собственной технологической основе определяет конкурентоспособность национальной экономики.

На заседании были обсуждены успешные проекты в рамках региональных программ поддержки науки:

— Поддержка Уральского межрегионального научно-образовательного центра, включая инвестиции в проекты, как разработка арктического автобуса.

— Региональные конкурсы, в результате которых 106 научных проектов получили грант на сумму около 300 млн рублей.

— Программа «Приоритет 2030» и поддержка инженерной школы в ЮУрГУ.

— Поддержка 140 молодых ученых с 2021 года и создание молодежной лаборатории.

— Разработка межвузовского кампуса мирового уровня для повышения инвестиционной привлекательности региона.





«Наша цель — перейти на новый технологический уклад, дать новое качество нашей экономике — экономике в кооперации с наукой и образованием. Задача кампуса способствовать этому. Наши предприятия активно поддержали проект кампуса, для них это хорошая возможность для развития», — подчеркнул губернатор.

Помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий отметил, что УрФО демонстрирует серьезный рост инвестиций в науку — с 91,6 млрд рублей в 2022 году до более чем 102 млрд в 2023:

«Эти цифры невозможны без совместной работы региональных органов власти, науки и высшего образования. У нас шесть вузов округа участвуют в программе „Приоритет 2030“, два — в проекте передовых инженерных школ, реализуются три проекта новых кампусов. Отдельно стоит отметить проект Челябинской области — межвузовский университетский кампус. Важно активное участие бизнеса в финансировании и поддержке научно-исследовательских разработок, и Челябинская область демонстрирует хороший задел в этом направлении», — сказал Евгений Гурарий.

Участники Совета рассмотрели и вопросы научно-технологического развития Челябинской области.