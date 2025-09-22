Алексей Текслер провел заседание Совета главных врачей Челябинской области

На встрече обсудили меры поддержки семей и развитие родовспоможения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Совета главных врачей. Ключевыми темами встречи стали демография и повышение рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона напомнил, что последние шесть лет объем адресной помощи семьям с детьми последовательно увеличивается. В 2024 году по линии министерства социальных отношений направлено свыше 15 млрд рублей, действует 76 мер поддержки (10 федеральных и 66 региональных). Продолжается расширение льгот и субсидий для молодых семей, создаются возможности для приобретения доступного жилья, продвигаются ценности многодетности. Челябинская область одной из первых в стране ввела студенческий семейный капитал.

«Наши совместные усилия должны привести к устойчивому росту численности населения, прежде всего за счет повышения рождаемости и снижения смертности. Сегодня это главная задача, которая стоит перед государством и, конечно, нашим регионом также», — подчеркнул Алексей Текслер.

В здравоохранении акцент сделан на развитие детской службы и акушерства. В рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Охрана материнства и детства» в районных больницах в этом году откроют 11 женских консультаций с дневным стационаром. Стратегия развития службы детства и родовспоможения рассчитана до 2030 года, активно проводится диспансеризация мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская доложила, что в области сформирована многоуровневая система помощи матерям и новорожденным. На базе перинатального центра работает акушерско-диагностический центр, который координирует маршрутизацию беременных, ежедневно проводит ВКС с территориями, организует телемедицинские консультации и эвакуации специализированными бригадами, включая санавиацию. Расширен неонатальный скрининг для раннего выявления редких генетических заболеваний, лечение поддерживается, в том числе, программой «Круг добра». Развиваются сервисы пациент-ориентированной помощи: проект «Открытый роддом», партнерские роды, виртуальные туры и горячие линии, расширяется роль акушерок на первичном приеме, усиливается психологическое сопровождение.

Идут инвестиции в инфраструктуру: 47 млн рублей направлено на оснащение перинатального центра в Челябинске, 142 млн — на модернизацию центра в Магнитогорске; поэтапно ремонтируются крупные роддома. На 2026 год предварительно запланировано значительное федеральное финансирование.