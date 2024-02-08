Алексей Текслер провел заседание, посвященное Дню российской науки

Челябинская область входит в десятку регионов-лидеров по научно-технологическому развитию

В День российской науки, 8 февраля, Алексей Текслер провел расширенное заседание Совета при губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и науки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе с руководителями вузов и учеными глава области подвели итоги Года науки и обсудили приоритетные направления развития научного потенциала региона. Губернатор поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником и сообщил, что по всей стране наблюдается рост интереса к научной деятельности. А в приоритете остается интеграция науки и производства.

«Нам необходимо обеспечить интеграцию науки и региональных программ развития. Для укрепления научно-технологического потенциала региона важно следовать приоритетам. Первое — безусловное выполнение всех задач, которые ставятся перед наукой и производством в связи со специальной военной операции, реализацией гособоронзаказа. Второе — это динамичное развитие научно-производственной кооперации, создание новых отечественных технологий, повышение заинтересованности бизнеса в развитии научно-технологической и инновационной деятельности. И третье — привлечение и закрепление талантливой молодежи в сфере исследований и разработок», — отметил Текслер.

Помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий отметил достижения Челябинской области.

«Можно смело заявить, что Урал в области российской науки находится на весьма достойных позициях. Очень благодарен Челябинской области, работе команды за то, что выступает локомотивом в этом направлении. Алексей Леонидович, помню, как год назад вы дали поручение войти в десятку регионов-лидеров по научно-технологическому развитию. Команда это поручение выполнила. Мы видим, насколько явно складывается хорошая команда взаимодействия челябинских вузов и региональных органов власти. Есть понимание целей, задач. Вместе боремся за федеральные ресурсы и проекты. У нас все получится, важно удержаться на этих позициях», — заявил Евгений Гурарий.

Также на заседании исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер озвучили успешные практики реализации программ в сфере научно-технологического взаимодействия в регионе.

По итогам совета Алексей Текслер поблагодарил индустриальных партнеров, которые поддерживают вузы и реализуют совместные проекты.