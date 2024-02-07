Алексей Текслер провел встречу с новым начальником управления Росгвардии по Челябинской области

Олег Охрименко служил в Кургане

Сегодня, 7 февраля, губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с заместителем командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Константином Зыковым и новым начальником управления Росгвардии региона Олегом Охрименко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Рад приветствовать вас в Челябинской области. Знаю, Олег Викторович служил в Кургане. Мы соседи, поэтому, я думаю, в части оперативной обстановки и общих задач определенная схожесть есть. Но есть и понятные различия», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что специфика задач Росгвардии в Челябинской области определяется функционированием предприятий оборонно-промышленного комплекса и большими массовыми мероприятиями. Также большое значение имеет безопасность объектов транспорта.

Челябинская область продолжает оказывать поддержку подразделениям Росгвардии в зоне СВО.

«Большую благодарность хочу выразить от командования за то, что вы помогаете, знаю, что вы приезжали к нашим ОМОН, СОБР и отрядам специального назначения, большое спасибо за эту поддержку и помощь, которую вы оказываете», — подчеркнул полковник полиции Константин Зыков.