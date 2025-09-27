Алексей Текслер провел урок истории на молодежном форуме «Утро»

Он рассказал о Городах трудовой доблести и становлении танкового производства

Губернатор Челябинской области провел на форуме «Утро» урок истории и познакомил молодежь трех регионов с жизнью Танкограда в годы Великой Отечественной войны. Он посвятил свое выступление народному подвигу южноуральцев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Участники форума узнали о вкладе Челябинска и области в Великую Победу. На фронт после объявления мобилизации отправились 320 тысяч человек, но каждый третий не вернулся домой. В годы войны также сформировался добровольческий танковый корпус.

Но немало сделали и тыловики — те, кто ковал Победу в своих городах и ежедневно и еженощно работал на благо страны. Область приняла эвакуированные предприятия, быстро перестроилась на военные рельсы. В кратчайшие сроки было запущено танковое производство.

«Челябинский тракторный завод до войны не произвел ни одного танка. И перевести его в завод, который производит танки, было очень сложно. Потому что там гораздо тяжелее. Ни один мостовой кран не мог перемещать детали такой массы. Но тем не менее, героическими усилиями наши инженеры, наши рабочие сделали так, что в течение 30 дней одного месяца начали производить танки Т-34. Завод выпустил более 18 тысяч танков, а это порядка 20% от всего объема танков, которые произвел Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, и около 50 тысяч танковых двигателей»,— рассказал Алексей Текслер.

На промышленных объектах работали женщины, старики, молодежь, дети. Их вклад позволил Челябинску, Магнитогорску, Миассу и Златоусту получить почетное звание «Город трудовой доблести».

Челябинская область сегодня продолжает ту историю: отправляет гуманитарную помощь в зону СВО, восстанавливает подшефные территории.

Также Алексей Текслер познакомил участников форума с «Ядерным щитом России» — городами, в которых развивалась атомная отрасль.