Алексей Текслер провел традиционный новогодний прием талантливых детей

В этом году на мероприятие приехали 55 юных патриотов и активистов

Сегодня, 15 декабря, в резиденции губернатора Челябинской области прошел новогодний прием талантливых школьников в возрасте от 11 до 14 лет. В этом году на мероприятие пригласили победителей и призеров патриотических мероприятий, участников патриотических объединений, учеников кадетских классов и детей бойцов СВО, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер и его супруга Ирина похвалили ребят за их достижения в учебе, спорте, творчестве, а также за участие в волонтерских проектах.

«Огромное вам спасибо за вашу целеустремленность, не останавливайтесь на достигнутом. Желаю, чтобы все у вас получалось, чтобы вы достигали тех целей, которые вы ставите перед собой. Всего вам самого наилучшего, побед и новых достижений»,— пожелал губернатор.

Для ребят устроили настоящий праздник с насыщенной программой: они боролись за звание суперэрудитов в интересном квизе, знакомились друг с другом, общались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главным подарком стало выступление популярной певицы Тоси Чайкиной. В конце приема ребятам вручили сладкие подарки.

Алексей Текслер также встретился с родными школьников. Он поблагодарил их за воспитание патриотов и подчеркнул, что это — крепкая основа.

«Очень важно, чтобы вы любили нашу великую Россию, Челябинскую область и вашу малую родину. Уверен, вы сделаете все, чтобы наша страна процветала. Поздравляю с наступающим Новым годом»,— обратился к ребятам глава региона.

Напомним, традиция приглашать талантливых школьников на новогодний прием в резиденцию губернатора появилась в 2019 году.

Ранее Алексей Текслер дал старт Всероссийской акции «Елка желаний». В этом году благотворительный проект касается в первую очередь детей участников СВО.