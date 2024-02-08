Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ

Подведены итоги работы надзорного регионального надзорного ведомства в 2023 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны подвели итоги работы прокуратуры Челябинской области в прошлом году. Так, фактически решена проблема обманутых дольщиков. В январе сданы дома, продолжаются компенсирующие выплаты. Завершилась программа расселения жителей ветхо-аварийных домов. Переселение жильцов продолжается за счет средств регионального бюджета.

Продолжается работа по предоставлению квартир детям-сиротам.

«На 2024 год поставлена задача существенно снизить очередность. Объем средств, направленных на эти, цели увеличивается в два раза», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул положительный рост экономической ситуации в регионе. Индекс промышленного производства составил почти 11 процентов, в том числе обрабатывающего производства — 13 процентов. Средний уровень заработных плат вышел на отметку в 60 тысяч рублей.

Алексей Текслер отметил, что по итогам 2023 года кассовое исполнение национальных проектов в регионе составило более 99 процентов.

«Это самый высокий показатель за время реализации нацпроектов. В этом году национальные проекты завершаются, будут новые. Год был в этом смысле определяющий», — заметил глава региона.

На особом контроле находятся вопросы выполнения гособоронзаказа, помощи участникам СВО и семьям военнослужащих.