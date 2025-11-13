Алексей Текслер провел рабочую встречу с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым

Среди прочего они обсудили экономическое развитие Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым. Они обсудили экономическое развитие региона, динамику деловой активности в базовых отраслях, доходы граждан, инвестиционный климат и другие вопросы, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Нам важно понимать цели и инструменты Центробанка, прежде всего его денежно-кредитную политику, так как сегодня все ключевые экономические процессы напрямую влияют на развитие субъектов и их доходную базу», — заявил глава Челябинской области.

Кирилл Тремасов отметил откровенный и содержательный диалог с бизнесом по итогам встреч в области, а также положительно оценил динамику региона, подчеркнув устойчивость ключевых макропоказателей:

«Челябинская область отличается устойчиво более низкими показателями инфляции и безработицы», — заметил он.

Кроме того, стороны обсудили динамику ВВП и других ключевых макроиндикаторов, а также основания решения Совета директоров по ключевой ставке. Рассмотрели влияние текущей денежно-кредитной политики на экономику региона.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом.