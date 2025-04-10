Алексей Текслер провел рабочую встречу с сенатором Натальей Котовой

Обсуждали итоги 2024 года и планы на этот год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с членом Совета Федерации РФ Натальей Котовой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сенатор отчиталась главе региона об итогах работы в 2024 году и рассказала о планах на год 2025-й.

На встрече обсуждались темы изменения федерального законодательства в области Жилищного, Градостроительного, Земельного и Гражданского кодексов, а также вопросы переселения граждан из ветхо-аварийного жилья.

Наталья Котова также рассказала о своей работе в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в состав которого она вошла после наделения полномочиями сенатора.