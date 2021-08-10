Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым главой СК по Челябинской области

Петр Решетников отметил, что основная задача комитета — профилактика преступности

Сегодня, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер повел рабочую встречу с новым главой следственного управления СКР по региону Петром Решетниковым и руководителем четвертого следственного управления Главного следственного управления СК РФ Виктором Обоскаловым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе встречи участники обсудили проблемы соблюдения прав граждан, решение вопросов общественной безопасности и профилактики коррупции.

«Поздравляю вас с назначением. У Следственного комитета особая подследственность уголовных дел, они всегда резонансные, находятся на контроле, поэтому внимание к той работе, которую вы ведете, в обществе достаточно высоко. Уверен, что со всеми задачами, которые сегодня стоят перед Следственным комитетом, всем нашим правоохранительным блоком и, конечно, перед региональными властями, мы справимся. Основная задача — улучшение качества жизни наших граждан. В моем лице, лице команды правительства региона, вы всегда найдете соратника. Будем оказывать максимальное содействие в вопросах борьбы с коррупцией. Как руководитель антитеррористической и антикоррупционной комиссий добавлю, что мы держим на контроле эти вопросы», — сказал губернатор.

Глава СК отметил, что профилактика преступлений и недопущение тяжелых последствий и трагедий — его главный приоритет на новом месте работы.

«Для меня честь продолжить службу в Челябинской области. Конечно, будем продолжать совместную деятельность, направленную на борьбу с преступностью. Уверен, что, общаясь с гражданами, взаимодействуя с институтами гражданского общества, с уполномоченными по правам ребенка и человека, мы будем помогать жителям региона в восстановлении прав, если они нарушены, и в целом — делать их жизнь лучше», — отметил Петр Решетников.

Напомним, новый глава СУ СКР по Челябинской области приступил к своим обязанностям в прошлую пятницу.