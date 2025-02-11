Алексей Текслер провел рабочую встречу с губернатором Тульской области

Во вторник делегация туляков посетила крупные промышленные предприятия Челябинска

Во вторник, 11 февраля, в Челябинске работала делегация Тульской области. Туляки ознакомились с работой таких промышленных предприятий, как НПО «Сплав», Челябинский завод электрического транспорта, Завод роботов и посетили площадку будущей РМК-Арены. Вечером прошла рабочая встреча глав регионов: Алексей Текслер и Дмитрий Миляев обсудили перспективы развития кооперации между Челябинской и Тульской областями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открывая встречу, Алексей Текслер отметил, что связи между регионами сложились исторически: уроженец Тулы Никита Демидов внес огромный вклад в развитие промышленности на Урале.

Дмитрий Миляев подчеркнул схожесть индустриальных центров и выразил заинтересованность в углублении промышленного сотрудничества, в частности, в области роботизации и станкостроения, и готовность к обмену опытом в сфере образования, культуры, спорта и туризма.

Сегодня также был подписан план мероприятий, где закреплены ключевые задачи и направления сотрудничества. Также подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами регионов.